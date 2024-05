Percorso arabo-normanno fra rifiuti e caos. C’è pure il panellaro abusivo

Rifiuti in via Collegio del Giusino

I residenti hanno presentato un esposto alla polizia e ai vigili urbani

PALERMO – Dopo le segnalazioni nulla è cambiato. Un gruppo di residenti di via del Collegio del Giusino ha deciso di non rassegnarsi e ha presentato un esposto alla polizia municipale e al commissariato di Palermo Centro.

Macchine parcheggiate in divieto di sosta, auto e moto che sfrecciano senza avere il permesso di entrare in una zona frequentata dagli studenti di diverse scuole, rifiuti di ogni genere, cibo lasciato per i gatti che attira insetti e topi.

Persino una friggitoria abusiva che nel fine settimana viene allestita nella parte finale della strada con tanto di bombole di gas.

Tutto questo avviene a pochi passi da corso Vittorio Emanuele, all’interno del percorso arabo-normanno dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

“Qui nessuno controlla. Si limitano a portare via i rifiuti che altri civili abbandonano per strada”, dicono i residenti.

Hanno pure fornito i numeri di targa di alcuni mezzi affinché vengano eseguiti gli accertamenti. In caso contrario, viene sottolineato nell’esposto, i residenti adiranno le vie legali.