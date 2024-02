Palermo, il percorso arabo-normanno… delle macchine. Chi controlla?

Nelle strade attorno alla cattedrale

PALERMO – Fanno parte del percorso arabo-normanno. Le macchine non dovrebbero transitarvi. Non dovrebbero, appunto. Le strade sono un tappeto di auto e monta la protesta dei residenti, gli unici autorizzati a passare attraverso il varco numero 3.

Ed invece quotidianamente viene “forzato” da tante persone e si crea il caos. Specie al mattino per via delle presenza di diverse scuole. Si immettono da corso Vittorio Emanuele all’altezza di via del Protonotaro. I più fantasiosi entrano in divieto di accesso da via Collegio del Giusino.

Via Collegio del Giusino

E c’è pure chi, in barba ai divieti, scarica mobili vecchi ed elettrodomestici in disuso. I residenti chiedono l’intervento dei vigili urbani che, dicono, “nella nostra zona sono un miraggio”.