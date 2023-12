Palermo, petardo scoppiato dentro il tram: autista in ospedale

Danni al mezzo. Indagano i carabinieri

PALERMO – Tre ragazzini hanno lanciato un petardo dentro una vettura del tram con a bordo i passeggeri. Paura in corso dei Mille dove i tre teppisti hanno preso di mira il mezzo dell’Amat che era arrivato all’altezza di viale Amedeo d’Aosta.

Il tram stava viaggiando sulla linea 1 quando ha fatto una sosta alla fermata Missori. I tre ragazzini, a volto coperto, avrebbero acceso un petardo per poi lanciarlo all’interno della vettura a bordo della quale c’erano diversi passeggeri.

I danneggiamenti

L’esplosione ha danneggiato la porta automatica e creato un buco nella pedana. Il dipendente Amat si è sincerato delle condizioni dei presenti, ha chiuso la “bussola” ed è ripartito per raggiungere il capolinea e lanciare l’allarme. Dopo aver avvisato l’azienda il dipendente Amat è arrivato nel deposito, ha contattato i carabinieri e chiesto l’intervento di un’ambulanza che lo ha portato in ospedale al Policlinico per accertamenti.

I carabinieri hanno ascoltato il suo racconto e acquisito i video ripresi da numerose telecamere che potrebbero fornire qualche elemento utile per risalire all’identità dei tre vandali. Il tram rimarrà in deposito sino a quando non verranno sostituite le parti danneggiate.

Nei giorni precedenti, sempre in corso dei Mille, un uomo è stato investito dal tram.