Pigliacelli: “Palermo non è per tutti. Essere qua è un’altra cosa”

"Voglio tenermi stretto questa città, magari in una serie diversa"

1' DI LETTURA

“Palermo non è per tutti, a maggior ragione se giochi portiere, non smetterò mai di ripeterlo. Tutti vorrebbero giocare qui, poi esserci è un’altra cosa“. Mirko Pigliacelli non ha dubbi sul valore che può avere vestire la maglia rosanero. Il portiere del Palermo ne ha parlato durante un’intervista rilasciata a “cronachedispogliatoio.it”, in cui commenta la sua permanenza nel capoluogo siciliano: “È una piazza calorosa, dove le aspettative sono alte. Nel mio caso però sono solo uno stimolo a fare sempre meglio”.

“Nei periodi in cui le cose non andavano bene, i tifosi sono stati davvero un’arma in più. Il supporto di questa gente è imparagonabile – spiega Pigliacelli -. Si respira un’atmosfera importante, già dal primo giorno di ritiro abbiamo capito che eravamo tutti dalla stessa parte e potevamo fare qualcosa di grande. Siamo una squadra che non molla mai, questo è il nostro vero punto di forza. Penso alla partita di Venezia, in cui eravamo in vantaggio e poi abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo: non ci siamo abbattuti e abbiamo vinto 3-1″. E sulla miglior difesa: “Guardo poco le statistiche, quello che mi interessa è che la squadra porti a casa i 3 punti. Non ho mai guardato i numeri in carriera, non fa proprio parte di me”.

“La Serie A è un obiettivo perché anche quando ho vinto in Serie B, come a Frosinone, ho continuato a girovagare. Palermo, invece, voglio tenermela stretta a lungo perché è un posto che mi fa stare bene, magari in una serie diversa“. L’arrivo del City Football Group ha fatto la sua parte: “In un anno e mezzo c’è stato un cambiamento assurdo. Da giocatore quello che vedo è un centro sportivo pazzesco e il fatto che non ci fanno mai mancare niente, abbiamo un supporto giornaliero”.