Palermo, più bici a pedalata assistita: via libera a Lime Technology

Catania: "Si amplia l'offerta del bike sharing"

PALERMO – Aumenta a Palermo il numero delle bici a pedalata assistita e a flusso libero, cioè senza l’obbligo del parcheggio in una stazione. Dopo Dott, ad ottenere l’autorizzazione del Comune per introdurre questo tipo di biciclette è la società Lime Technology già presente in città con i monopattini. Si tratta di 500 bici e 50 biciclette biposto, quest’ultime da posizionare su percorsi da concordare con il personale del Servizio mobilità urbana.

“Il servizio di bike sharing – afferma il sindaco Leoluca Orlando – costituisce ormai un elemento importante nella mobilità urbana palermitana”.

L’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Mobilità Giusto Catania aggiunge: “Si amplia ancora l’offerta del bike sharing a pedalata assistita e a flusso libero, grazie alla società Lime Tecnology, che rappresenta una grande innovazione per la città di Palermo sempre più proiettata a valorizzare scelte di mobilità sostenibile e di conversione ecologica del trasporto. L’uso delle corsie ciclabili ha reso più sicuri gli spostamenti in bicicletta”.