Palermo, presidiata la zona della movida: multe per quasi 10mila euro

Numerose le persone identificate

PALERMO – Quattordici multe ad automobilisti per quasi dieci mila euro di sanzioni contestate, identificate 428 persone, di cui 70 con precedenti di polizia. È il bilancio dei controlli di carabinieri, polizia e guardia di finanza nella zona della Vucciria, a piazza Sant’Anna, a via Isidoro La Lumia, piazza Magione.

Sono state presidiate diverse zone della città, in particolare: piazza Sant’Anna, piazza Magione, piazza San Domenico, piazza Caracciolo, piazza Don Sturzo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Vittorio Emanuele, di via Isidoro La Lumia, di via Turati, di via Mazzini, via Daita, di via Gallo, di via Gorizia, di via Roma e di via Cagliari, p.zza Rivoluzione, via Garibaldi e via Turati.

In via Roma, nella serata di ieri, un uomo è stato derubato del proprio cellulare.