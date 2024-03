Palermo, presidio dei lavoratori dei servizi di pulizia ex appalto Nuova Idea

Attendono il pagamento degli stipendi di dicembre 2022 e gennaio 2023

PALERMO – I lavoratori e le lavoratrici ex dipendenti “Nuova Idea srl”, che si occupano delle pulizie negli uffici di Poste italiane a Palermo, si sono riuniti in presidio davanti la Prefettura del capoluogo siciliano.

Le maestranze, nel passaggio da un’impresa ad un’altra per effetto del cambio di appalto, non hanno ancora ricevuto, da Nuova Idea, gli stipendi di dicembre 2022 e gennaio 2023. Uiltrasporti e Filcams Cgil hanno attivato la procedura secondo cui è lo stesso ente appaltante, responsabile in solido, a doversi far carico di pagare le due mensilità mancanti per poi rivalersi sulla società appaltatrice. Al momento, però, da Poste italiane nessuna risposta.

Nuova Idea, l’azienda con sede a Caltanissetta le cui più importanti commesse sono state affidate ad un’altra impresa di pulizie che si è fatta carico dell’assunzione dei lavoratori, ha aperto una procedura concorsuale per proteggere il patrimonio aziendale, congelando i propri debiti. Sono, quindi, stati bloccati pagamenti e pignoramenti, tra cui anche le spettanze dovute per l’appalto Poste Italiane.

“È l’ennesimo caso di violenza alla dignità del lavoro e delle persone – ha dichiarato la commissaria straordinaria Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina -. In Italia il massimo ribasso è diventata una piaga. I lavoratori vengono mortificati nella loro dignità. Oltre ai ribassi della paga ci sono anche ritardi nei pagamenti delle retribuzioni. È inconcepibile che si debba fare mobilitazione per chiedere il pagamento del proprio lavoro. Lo stipendio è previsto dalla legge e non dovrebbe essere necessario scendere in piazza per queste ragioni, chiediamo la governo anche di intervenire sul massimo ribasso perché è davvero insostenibile”.