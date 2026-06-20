“Liberiamo il desiderio!” è il motto ripetuto dal corteo

PALERMO – È il momento del Palermo Pride 2026. Nel cuore del centro storico della città, all’angolo tra via Roma e corso Vittorio Emanuele, una enorme folla di partecipanti si è riunita per dare il via alla tradizionale e colorata sfilata che attraversa i principali assi viari della città. Lo slogan che guida la manifestazione di quest’anno risuona chiaro fin dai primi striscioni: “Liberiamo il desiderio!” è il motto ripetuto dal corteo.

L’edizione 2026

L’edizione di quest’anno si sviluppa attorno al tema politico centrale della “Resistenza Trans-Formatrice”, un manifesto che punta l’accento sulla necessità di difendere le conquiste sociali ottenute e promuovere una trasformazione profonda contro ogni forma di discriminazione.

A guidare il lungo serpentone, in veste di madrini ufficiali della manifestazione, sono l’attrice e regista colognese Simona Malato e il noto attivista e volto televisivo della comunità LGBTQIA+ palermitana, Massimo Milani.

Il percorso della sfilata del Pride

Dall’incrocio di via Roma il lungo serpentone di manifestanti, accompagnato da musica, striscioni e bandiere, si è messo in viaggio per percorrere un articolato itinerario cittadino. Il corteo, al cui interno sfilano anche sei carri scenografici e diversi altri mezzi di supporto, transiterà progressivamente lungo via Cavour, piazza Verdi, via Pignatelli Aragona e piazza San Francesco di Paola.

La mobilitazione prosegue, toccando piazza Amendola, via Sammartino e via Dante, per dirigersi verso piazza Principe di Camporeale. La conclusione dell’evento all’interno dello spazio dei Cantieri Culturali alla Zisa. Lì, sul palco allestito per l’occasione, gli interventi politici dei portavoce del coordinamento Pride, le testimonianze delle associazioni e le performance artistiche.

L’Official Party

Il consueto “Official Party”, ai Cantieri Culturali della Zisa, prevede dj-set e spettacoli musicali per celebrare la giornata. La manifestazione si trasforma così in una lunga serata di approfondimento e spettacolo. A presentare l’evento sul palco principale Celeste Siciliano.

Il programma artistico vede come madrine musicali Giulia Mei, accompagnata da Asia dj, e i Queen of Saba. Non mancano i momenti di intrattenimento con il duo social Cronachedigt, il Rainbow Party dj set e tantissime altre ospiti che si avvicenderanno fino a tarda notte per celebrare la giornata.

Le chiusure stradali del Pride

Per permettere il passaggio in totale sicurezza della parata e dei cittadini, la macchina organizzativa del Comune e della polizia municipale ha attivato un piano d’emergenza per la gestione del traffico. Lungo l’intero percorso del Pride sono infatti in vigore temporanee limitazioni alla circolazione veicolare.

Le chiusure e i blocchi stradali scattano in modalità progressiva, anticipando l’avanzamento del corteo, e l’accesso alle auto rimane interdetto fino al completo superamento delle strade da parte dei manifestanti. Le pattuglie sul posto vigilano sul rispetto dei divieti fino al termine delle esigenze organizzative, procedendo poi al graduale ripristino della normale viabilità.