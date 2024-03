Palermo, pista ciclabile in via Roma: approvata la mozione

Dovrebbe collegare piazza Giulio Cesare con via Cavour

PALERMO – Buone notizie per chi va in bicicletta a Palermo. La prima circoscrizione ha votato e approvato la proposta di realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Roma. Servirà a collegare piazza Giulio Cesare con via Cavour. I rider la chiedono da tempo, soprattutto da quando, in alcune vie del centro storico, è stato vietato loro il transito, in particolar modo in via Maqueda. La mozione, presentata dalla consigliera di circoscrizione Tiziana Calabrese, ha trovato il benestare anche dei componenti della maggioranza. Si sono astenuti invece i colleghi del gruppo misto Fabrizio Brancato e Massimo Castiglia. La mozione adesso verrà trasmessa agli uffici competenti, in attesa dello studio di fattibilità. Si tratta però solo del primo piccolo passo verso la sua realizzazione che potrebbe tuttavia non essere certa.

Bronte: “L’approvazione dimostra che l’idea viene sposata”

“La maggioranza si dimostra coesa nel sostenere l’idea di una creazione di una pista ciclabile come proposto dalla consigliera Calabrese, in linea con l’atto di indirizzo dato dell’assessore Carta che suggerisce di attuare tutte le azioni necessarie alla creazione di una nuova pista ciclabile in via Roma che, da Piazza Giulio Cesare, arrivi fino all’incrocio con via Cavour, come recita la mozione – afferma Giovanni Bronte, presidente della prima circoscrizione -. Questa approvazione è il segno che questa idea viene sposata da più fronti”.