Palermo, presentata la prima maglia per la stagione 2025-2026 VIDEO

Ecco l'Home Kit per la prossima stagione di Serie B lanciato sul palco di Radio Italia

Le nuove maglie del Palermo erano state “spoilerate” già diverse settimane fa, ma adesso è arrivata la conferma. La prima maglia del club di viale del Fante, nominato Home Kit, sarà interamente rosa per la stagione 2025-2026.

Insieme allo sponsor tecnico Puma, le t-shirt sono state presentate nel pre show del concerto di Radio Italia davanti a circa 50mila persone. Capitan Brunori e il nuovo tecnico Pippo Inzaghi sono saliti sul palco indossando la maglia per la prima volta e insieme a loro erano presenti il presidente Dario Mirri e Tommaso Dragato di Sicily by Car, nuovo main sponsor del club rosanero.

Inzaghi e Brunori sul palco di Radio Italia

Ecco la descrizione della maglia proposta dal sito ufficiale dei rosanero: “Il nuovo Home Kit celebra quindi il rosa, l’identità eterna del Palermo, con una colorway Team Light Pink impreziosita dai badge tono su tono in Bright Pink che donano carattere e modernità al look. Questa scelta cromatica omaggia la classica maglia Home, enfatizzando l’unicità del club attraverso una palette monocromatica e vibrante, ma lo fa in modo innovativo e originale come mai prima d’ora: per la prima volta nella sua storia, infatti, quest’anno l’intero Home Kit del Palermo sarà all-pink“.

“Il girocollo a maglia piatta è pensato per il massimo comfort e una vestibilità elegante, il classico motto “Siamo Aquile” sul colletto posteriore rafforza il senso di appartenenza e lo spirito unico della squadra. Il badge del club è stampato in silicone 3D: il crest rosanero si presenta in rilievo, con un effetto tridimensionale che ne esalta il valore simbolico e la qualità artigianale”. In alto il video condiviso dal Palermo.