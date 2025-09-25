 Palermo, protesta degli assistenti Asacom in via Notarbartolo
Palermo, protesta degli assistenti Asacom in via Notarbartolo

Chinnici: "Positivo l'incontro con l'assessore"
PALERMO – “Gli assistenti all’autonomia e all’educazione svolgono un servizio fondamentale nelle scuole, aiutando le studentesse e gli studenti disabili e garantendo il diritto allo studio. Bisogna garantire loro continuità del servizio e risolvere i piccoli e grandi problemi che incontrano quotidianamente, a favore dei ragazzi e delle famiglie. Questa mattina, insieme al consigliere Ninni Abbate e a una delegazione degli assistenti Asacom, abbiamo incontrato l’assessore comunale alla Scuola, Aristide Tamajo, e gli uffici per un confronto che è solo un punto di partenza di un percorso che deve portarci a individuare soluzioni concrete”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia a Sala Martorana.

