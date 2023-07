“Quel ragazzo non è mio figlio Marcello”, un’altra delusione

Un'altra pista che si è rivelata illusoria.

“Cari amici stamattina ricevuto una mail dall’ambasciata, con la quale mi comunicano che le autorità locali, con approfondite ricerche, hanno escluso che la persona segnalata sia mio figlio Marcello. Il sogno è finito”. Lo scrive su Facebook la mamma di Marcello Volpe, Laura Zarcone.

Un presunto avvistamento recente a Berlino aveva rimesso in moto la speranza di un miracoloso ritrovamento del ragazzo, scomparso da casa undici anni fa. ‘Chi l’ha visto’ aveva lanciato l’ipotesi, con le dovute cautele. Con un fotogramma.

Ecco cosa c’era scritto nella pagina Facebook della trasmissione: “Dice di chiamarsi Marcello e di voler tornare dalla mamma in Sicilia”: Il giovane segnalato nei pressi di Berlino a Zelendorf è Marcello Volpe, scomparso esattamente 12 anni fa da Palermo? La somiglianza confermata da chi lo ha incontrato, ma lui per ora non si trova”.

“Temo che sia l’ennesima delusione, ma spero che non sia così – aveva commentato Laura Zarcone -. Mi hanno telefonato. A quanto pare una coppia di italiana, a Berlino, ha incontrato questo ragazzo che si è sentito male e che avrebbe detto: ‘Mi chiamo Marcello, vorrei tornare a casa in Sicilia’. Ma lui non si trova più. Non si sa che fine abbia fatto. Ovviamente sono cose che ti spezzano il cuore”. Ed è andata così. (rp)