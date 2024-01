Palermo, raffiche di vento: numerosi interventi per gli alberi caduti

Tanta paura, in particolare nella zona nord della città

PALERMO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, che hanno dovuto fare i conti con gli alberi caduti a causa del forte vento. Sono stati numerosi gli interventi. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni alle auto e un po’ di paura.

Gli interventi sono stati circa venti, in modo particolare nella zona nord del capoluogo. Diversi crolli si sono registrati Partanna Mondello, Mondello e Capo Gallo. In tutto una ventina le operazioni di sgombero della carreggiata messa in sicurezza, in una decina di casi gli alberi sono crollati su auto posteggiate danneggiandole. Non risulta alcun ferito.

Nella giornata di ieri anche Siracusa è stata colpita dal forte vento, costringendo i vigili del fuoco a dover effettuare numerosi interventi. Al porto una nave ha anche rotto gli ormeggi .

FOTO DI ARCHIVIO