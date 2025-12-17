Palermo, Randazzo (M5s): al liceo Croce ascensore guasto da 3 anni

La denuncia del consigliere comunale pentastellato

PALERMO – “Da oltre tre anni l’ascensore del liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo, nel plesso di via Imera 145, è fuori servizio, costringendo studenti, docenti e personale scolastico con difficoltà motorie a situazioni di estrema difficoltà, con rischi per la sicurezza e violazioni del diritto allo studio”.

Lo dice il consigliere comunale del M5S, Antonino Randazzo. “Ho contattato gli uffici della manutenzione scolastica della Città metropolitana e dalla risposta ricevuta emerge chiaramente che la competenza sugli interventi di ripristino spetta al Comune, proprietario dell’immobile. La Città metropolitana – aggiunge Randazzo – ha già sollecitato il Comune con note ufficiali nel 2024 e 2025, senza ricevere un riscontro conclusivo. Chiedo all’assessore Aristide Tamajo di intervenire con urgenza dopo tre anni di inaccettabile ritardo”.