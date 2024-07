Palermo, Ranocchia: “Vogliamo raggiungere grandi traguardi”

Il centrocampista: "Il primo ricordo che ho è Miccoli con il 10"

Il nuovo numero 10 del Palermo è intervenuto in conferenza stampa da Livigno, sede del ritiro estivo pre campionato dei rosanero. Filippo Ranocchia vuole essere uno dei protagonisti della prossima stagione nella squadra guidata da mister Dionisi.

“Ogni allenatore ha le sue idee. Dionisi ha chiesto disponibilità ed entusiasmo – queste le prime parole del centrocampista -. Le richieste tattiche, io come tutti, saremo pronti a recepirle in campo. L’esordio nella scorsa stagione è stato molto positivo, lavoro affinché non sia un elemento straordinario”.

“Il numero 10? Di Mariano voleva cambiare, a me è sempre piaciuto il 10. Mi piace la maglia numero 10, indossarlo con questa maglia sarà ancora più speciale. Il primo ricordo che ho è Miccoli con il 10, il numero mi piace e lo voglio rendere mio, senza fare paragoni”.

Ranocchia: “Lavoro per diventare un leader del Palermo”

“Il 4-3-3? Fare la mezzala mi piace molto. Il ruolo mi piace. Lavoro ogni giorno per diventare un leader, voglio dare una grande mano alla squadra per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati”, spiega Ranocchia.

“Vorrei seguire le orme di Miccoli, solo il lavoro mi porterà a questi risultati. Brunori? Lo vedo come gli altri, si allena come un professionista esemplare. Io sono arrivato a gennaio e non credo che i tifosi abbiano bisogno di stimoli per abbonarsi. La squadra è determinata, vogliamo raggiungere grandi traguardi. Lotteremo su tutti i palloni”, ha aggiunto.

“Dobbiamo approcciare le partite con la concentrazione giusta, non dobbiamo ripetere gli errori dell’anno scorso, come la gestione del vantaggio. A tutte le squadre serve uno zoccolo duro, non so chi arriverà. Dionisi ha parlato con tutti, ha chiesto entusiasmo e disponibilità. Stiamo lavorando“, ha concluso il numero 10 del Palermo.