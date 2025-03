Armati di pistola rapinano una gioielleria: inseguiti durante la fuga

E' successo in via Alessi. I malviventi hanno abbandonato la refurtiva

PALERMO – Rapinatori in azione in via Alessi, una traversa di via Sampolo. Nel mirino è finita la gioielleria Grigioro, dove i malviventi, incappucciati, hanno fatto irruzione armati di pistola. Hanno minacciato il titolare e si sono fatti consegnare merce per migliaia di euro.

Inseguiti da passanti e negozianti

Il piano è però andato in fumo: una volta usciti dal negozio, infatti, i rapinatori sono stati inseguiti da alcuni passanti e negozianti vicini. Avrebbero tentato di raggiungere uno scooter parcheggiato nelle vicinanze, ma messi alle strette da chi ha tentato di bloccarli, hanno abbandonato la refurtiva per strada e si sono dati alla fuga.

Le indagini

Da via Alessi è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza del titolare e delle persone che hanno di tentato di bloccare i malviventi durante la fuga. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i rapinatori.

Un altro episodio in via Lincoln, dove un quarantenne ghanese ha minacciato con un’ascia il titolare di una bigiotteria. Dopo essersi impossessato di merce per centinaia di euro, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.