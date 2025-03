Minaccia un commerciante in via Lincoln con un’ascia: arrestato

I carabinieri hanno bloccato un quarantenne

PALERMO – Stava per scappare con la refurtiva quando è stato scoperto dal titolare e l’ha minacciato con un’ascia. E’ finito in arresto un quarantenne del Bangladesh bloccato in via Lincoln dai carabinieri. E’ successo in un negozio di bigiotteria a pochi metri dalla stazione centrale, dove l’uomo aveva finto di essere un cliente.

L’allarme e l’intervento dei carabinieri

Il gestore dell’attività, anche lui bengalese, ha notato che il quarantenne si aggirava con aria sospetta tra gli scaffali, poi ha visto che si era impossessato di diversi articoli. Lo ha invitato a consegnare tutto, ha tentato di fermarlo, ma lui ha impugnato l’arma cercando di uscire dal negozio.

L’arresto

I militari giunti sul posto sono riusciti a bloccarlo poco dopo: addosso aveva articoli di bigiotteria per circa cento euro. La refurtiva è stata riconsegnata al negoziante, mentre per il quarantenne è scattato l’arresto, che è stato convalidato.

L’aggressione in via Ruggero Settimo

A metà febbraio un altro furto con aggressione, in questo caso nella centralissima via Ruggero Settimo. Due giovani sono stati sorpresi dall’addetto alla sicurezza mentre tentavano di scappare con alcuni capi d’abbigliamento dall’Oviesse. I due hanno reagito con la violenza, picchiando il vigilante. Poi si sono dati alal fuga e hanno fatto perdere le proprie tarcce.