I colpi a marzo dello scorso anno

PALERMO – I carabinieri della stazione di Piazza Marina, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip nei confronti di due palermitani di 41 e 43 anni, accusati in concorso tra loro e a vario titolo, di rapina, furto e ricettazione.

L’uomo di 41 anni è stato portato in carcere, il 43 enne ai domiciliari. I due nel marzo dello scorso anno avrebbero rapinato una passante cui è stata puntata un pistola e il proprietario di un minimarket.

Uno dei due arrestati è accusato anche di due spaccate ai danni dello stesso esercizio commerciale. Dopo avere aperto un varco nel negozio l’indagato avrebbe portato via la cassa automatica.