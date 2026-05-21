 Rapine violente a Palermo, arrestati due pregiudicati
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Palermo, rapine violente: arrestati due pregiudicati

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I colpi a marzo dello scorso anno
CARABINIERI
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PALERMO – I carabinieri della stazione di Piazza Marina, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip nei confronti di due palermitani di 41 e 43 anni, accusati in concorso tra loro e a vario titolo, di rapina, furto e ricettazione.

L’uomo di 41 anni è stato portato in carcere, il 43 enne ai domiciliari. I due nel marzo dello scorso anno avrebbero rapinato una passante cui è stata puntata un pistola e il proprietario di un minimarket.

Uno dei due arrestati è accusato anche di due spaccate ai danni dello stesso esercizio commerciale. Dopo avere aperto un varco nel negozio l’indagato avrebbe portato via la cassa automatica.

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