Palermo, al via i razionamenti dell’acqua: ecco turni e prospettive

Si parte con 24 ore di stop delle forniture in cinque quartieri

PALERMO – Inizia il piano di razionamento dell’acqua a Palermo. Si parte con 24 ore di stop delle forniture in cinque quartieri. Il programma dei turni.

Palermo, acqua razionata: ecco le turnazioni

Ventiquattro ore di stop. L’acqua sarà razionata dalle 8 di lunedì 7 alle 8 di martedì o nei quartieri Arenella, Boccadifalco Pitrè alta, Bonagia Falsomiele, Borgo Nuovo, Passo di Rigano; Calatafimi, Villa Tasca.

Ogni martedì. Acqua razionata al Cep San G.nni Apostolo; Vergine Maria Addaura; Cruillas Badia; Cruillas Michelangelo; Giardini Ciaculli; Lanza di Scalea.

Ogni mercoledì. Marianai Alliata, Molara, Oreto Nuova, Pallavicino Castelforte, Pietratagliata.

Il giovedì. Resuttana, Roccella, Zen San Filippo Neri, Villagrazia alta, Villagrazia bassa.

Le parole di Amap

“Le misure di mitigazione adottate già dallo scorso semestre, seguendo le indicazioni delle autorità preposte, consentono di preservare l’approvvigionamento almeno fino a dicembre di quest’anno”, ha detto Amap.

La società che gestisce il servizio idrico spiega di aver “avviato, tramite la competente cabina di regia, una serie di misure strutturali che consentiranno di ridurre la dipendenza dei prelievi dagli invasi, quali l’acquisizione di nuovi pozzi e l’attuazione di interventi per la riduzione delle perdite fisiche, alcuni già realizzati, altri in fase di attuazione”.

“Il piano sperimentale potrà subire delle modifiche per ridurre i disagi – conclude Amap – e massimizzare i benefici in termini di recupero di risorsa. Amap invita “gli utenti ad un utilizzo consapevole della risorsa, ad evitare gli sprechi e a limitare fortemente gli utilizzi dell’acqua non riconducibili a necessità idropotabili ed igienico-sanitarie”.