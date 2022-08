Palermo, rebus allenatore: Daniele De Rossi al quartier generale del City

L'ex giocatore della Roma presente alla sede dei Citizens insieme al suo ex compagno Kolarov

PALERMO – Non si è ancora sciolto il nodo legato al nuovo allenatore del Palermo. Dopo le dimissioni di Silvio Baldini la società rosanero è ancora alla ricerca del profilo giusto per guidare Brunori e compagni nel prossimo campionato di Serie B.

Uno dei nomi emersi negli ultimi giorni è quello di Daniele De Rossi, storica bandiera della Roma ed ex collaboratore tecnico dell’Italia di Roberto Mancini. Per quanto al momento non sia uno dei profili in primissima linea per la panchina rosanero l’ex centrocampista, stando a quanto circolato nella serata di ieri tra i media e social legati al Manchester City, è stato visto proprio nel quartier generale dei Citizens insieme ad Alexander Kolarov, suo compagno alla Roma e grande ex della compagine inglese.

Difficile dire se la presenza di Daniele De Rossi al quartier generale del City sia legata a qualcosa inerente al Palermo. Rimane, tuttavia, un segnale di vicinanza alla galassia City Group e non esclude possibili interconnessioni, anche future, con i club del colosso di Mansour o direttamente con la compagine di Pep Guardiola.