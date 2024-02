“Ristrutturazioni nelle case popolari”: geometra condannato

Le case popolari del rione Zen 2

Sentenza di appello

PALERMO – Pena confermata. La Corte di appello di Palermo ha inflitto una condanna a due anni al geometra Roberto Federico. Secondo l’accusa, sarebbero state commesse delle presunte concussioni nell’ambito di ristrutturazioni eseguite dallo Iacp nel rione Zen 2 e finanziate con fondi europei.

L’indagine, sfociata in un blitz nel luglio 2022, era coordinata dall’ufficio palermitano della Procura europea. I pubblici ministeri Caligero Ferrara e Amelia Luise hanno sostenuto l’accusa anche in secondo grado. Quella dei giudici palermitani è la prima sentenza di appello emessa in Italia dalla nascita della Procura europea, che in un anno e mezzo ha già concluso due gradi di giudizio.

Nel blitz del Nucleo investigativo del comando provinciale, tra ottobre e dicembre 2021, furono coinvolti anche l’architetto Mario Palumbo, direttore dei lavori del cantiere, e Rosario Zummo, responsabile dell’area tecnica ed amministrativa del patrimonio dello Iacp e responsabile unico del procedimento per la manutenzione degli immobili dell’istituto. Entrambi sono a giudizio in ordinario.

L’inchiesta prese le mosse dalla denuncia di un imprenditore che si era aggiudicato una commessa in via Gino Zappa nell’ambito del cosiddetto “Bando periferie”. Avrebbe ricevuto la proposta: spartirsi 70.000 euro con i funzionari dell Iacp.