Palermo, rubano rame fra le stazioni di Roccella e Ficarazzi: arrestati

I due uomini avevano raccolto circa 100 metri di materiale - VIDEO

PALERMO – Due uomini sono stati arrestati a Palermo dalla polizia di Stato perché responsabili di un furto di rame, nella mattinata di domenica scorsa, dalla linea ferrata fra la stazione di Roccella e quella di Ficarazzi.

Si tratta di circa 100 metri di rame, che sono stati recuperati dai poliziotti dopo l’arresto. I due uomini, inoltre, erano in possesso di attrezzi come scalpelli e martelli.

L’arresto

A lanciare l’allarme è stato il personale di FS Security, che ha segnalato alla sala operativa della Polfer di Palermo la presenza di due uomini intenti ad armeggiare all’interno di tombini scoperchiati sulla linea ferrata.

L’allarme è stato diramato poi alle pattuglie che, come si vede nel video in alto, hanno intercettato i fuggitivi, servendosi anche dell’aiuto del personale a bordo di un elicottero della polizia di Stato per segnalare la posizione dei due uomini.