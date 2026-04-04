Palermo, rubano uno scooter: arrestati dopo un inseguimento

Hanno 22 e 19 anni

PALERMO – I carabinieri li hanno visti mentre tentavano di rubare uno scooter. Li hanno arrestati dopo una breve fuga.

Intervento in via D’Ossuna. I due giovani di 22 e 19 anni, entrambi con precedenti penali, spingevano un ciclomotore. Alla vista della pattuglia, hanno abbandonato il motorino, poi risultato rubato, cercando di dileguarsi.

​Il primo è stato bloccato dopo pochi metri, il complice è riuscito inizialmente a fuggire a piedi. Una fuga breve grazie alla diramazione delle ricerche: è stato rintracciato e ammanettato. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato.

Durante i controlli i carabinieri hanno anche denunciato un uomo che in macchina aveva coltelli e hashish.