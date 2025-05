Palermo, rubati due rari esemplari di pappagallo Ara: l’appello social

Il fotoreporter Franco Lannino: aiutateci a ritrovarli prima che finiscano al mercato nero

PALERMO – Due rari esemplari di pappagallo Ara di 20 anni sono stati rubati ieri pomeriggio a Palermo. Il noto fotoreporter palermitano Franco Lannino, prima di sporgere denuncia ai carabinieri, ha affidato il suo sfogo a un post su Facebook.

“Ho bisogno di aiuto, il gattile Ediga ha bisogno di aiuto – scrive Lannino -. Le nostre due mascotte, due splendidi pappagalli Ara di 20 anni hanno bisogno di aiuto! Ieri pomeriggio i ladri si sono introdotti in rifugio e hanno rubato i nostri amati pappagalli. Lasciando le porte del rifugio aperte mancano all’appello diversi gatti. Questa vile azione è stata sicuramente compiuta perché questa specie di volatili ha un valore. Ci aiutate a condividere per fare si che essi non vengano venduti al mercato nero e possano tornare nella loro voliera? Sto andando dai carabinieri a fare la denuncia”.