Palermo-Samp, Lucioni: “Risultato importante, ma testa al Venezia”

Il difensore: "La gente è stata straordinaria"

PALERMO – Fabio Lucioni, difensore del Palermo, commenta in conferenza stampa la vittoria ai danni della Sampdoria per 2-0: “Sicuramente una parte importante è aver vinto contro il Sudtirol, ci ha dato fiducia senza prendere gol. Abbiamo lavorato una settimana un po’ più tranquilli, consapevoli che queste partite sono un capitolo a parte. Dovevamo gestirla nei 90 minuti oggi, non pensavamo di andare ai supplementari”.

“L’abbiamo preparata così, aggressivi e cercando di imporre il nostro gioco – prosegue il centrale di difesa -. Poi loro hanno cercato di reagire e siamo stati a bravi a fare il secondo gol. Risultato importante oggi, ma dobbiamo caricare già la prossima partita che è praticamente tra 48 ore. Dobbiamo pensare già al Venezia”.

“Prima della partita ci siamo stretti a cerchio. Il gruppo ci ha sempre tenuto e ci tiene. Ci permetterà di raggiungere qualcosa di importante. Credo che questo gruppo abbia raccolto meno di quello che poteva meritare, nelle 38 partite abbiamo accettato il verdetto del campionato e ci rimbocchiamo le maniche per questi playoff”.

Sui tifosi e sul Venezia

I presenti al “Barbera”, nella sfida contro i blcuerchiati, erano 32.730: “Credo che questa gente sia stata straordinaria – dice Lucioni -. Si aspettavano un risulto differente dopo la regular season. Avevamo iniziato con, probabilmente, altri obiettivi. Ma loro sono stati bravi quanto noi ad azzerare le 38 gare e pensare che da oggi potesse cominciare un altro mini campionato”.

“Stasera l’hanno dimostrato e credo abbiamo ripagato a pieno la loro fiducia. Con il loro aiuto possiamo andare lontano. In una piazza così gloriosa, con questo tipi di aspettative, bisogna saperle reggere queste pressioni. Lo abbiamo fatto a tratti, ma il gruppo non si è mai disunito”, aggiunge.

In vista della semifinale playoff di Serie B, il difensore dei rosa ha spiegato: “Ogni partita ha la sua storia. Dobbiamo essere bravi a ragionare nei due incontri. Abbiamo un piccolissimo vantaggio di giocare la prima in casa, cercando di portare dalla nostra parte il risultato. Eventualmente c’è il ritorno, consapevoli che bisognerò fare qualcosa in più contro il Venezia. Non possiamo esimerci dal vincere se vogliamo andare avanti”.