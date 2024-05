Palermo-Samp, Mignani: “Oggi vittoria meritata, atteggiamento diverso”

Il tecnico: "Questo è un gruppo sano. Stimolo in più giocare con tutte queste persone"

PALERMO – “Credo che questa partita sia stata meritata. Atteggiamento, voglia e spirito hanno premiato questi ragazzi con gol e occasioni”. Così Michele Mignani ha commentato in conferenza stampa Palermo-Sampdoria, vinta 2-0 dai rosanero al “Barbera”. “Il Palermo l’ha vinta con la voglia di dare un segnale di passare il turno. I ragazzi sono stati bravi, anche nell’interpretazione tattica della partita. Oggi chiunque in campo avrebbe portato a casa il risultato”.

“Lo step mentale? L’ho visto stasera sul campo. Rispetto alle ultime partite casalinghe l’atteggiamento era diverso, magari ha sentito l’importanza della partita – prosegue il tecnico dei rosanero -. La squadra ha avuto anche il supporto di tutta questa gente. Un insieme di cose che ha portato alla vittoria”.

Il passaggio in semifinale dei playoff di Serie B è stato deciso dalla doppietta di Diakité: “Lui è un giocatore che abbiamo alzato rispetto alle prime partite. Oggi ha fatto entrambi i gol su azione. Colgo l’occasione per fare i complimenti a Marconi, è entrato a freddo e pur avendo giocato meno da quando ci sono io, ha dimostrato attaccamento. Questo è un gruppo sano”.

“Ceccaroni è stato benissimo tutta la settimana. Credo che non sia niente di particolarmente grave, magari un risentimento di un problema precedente. Probabilmente non sarà disponibile per la prossima partita. Avevo già detto che con l’Ascoli la squadra aveva fatto vedere ottimi dati a livello fisico. La squadra sta bene e giocare di sera con tutte queste persone dà uno stimolo in più. Quindi metto insieme le due cose. Di Mariano e Vasic sono sani e sprizzano energia. Non avranno 90 minuti ma sono disponibili”, ha concluso l’allenatore del Palermo.