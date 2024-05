Palermo-Sampdoria, la gara sarà arbitrata da Andrea Colombo

Catanzaro-Brescia a Sozza

Sono state rese note dall’AIA le designazioni arbitrali per le prime gare dei playoff di Serie B. Palermo-Sampdoria, in programma venerdì 17 maggio alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”, sarà diretta da Andrea Colombo di Como. Lo Cicero e Mondin saranno gli assistenti, mentre il quarto uomo è Collu. Al VAR ci sarà Mariani con AVAR Meraviglia.

L’altra gara in programma per gli spareggi promozione del campionato cadetto, sabato 18 maggio alle 20.30, è quella tra Catanzaro e Brescia. Il match allo stadio “Nicola Ceravolo” sarà arbitrato da Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato da Del Giovane e Di Iorio. Il quarto uomo sarà Monaldi. Pairetto sarà al VAR, Serra invece è stato designato per l’AVAR.