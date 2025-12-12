Palermo-Sampdoria, pochi dubbi per Inzaghi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo è pronto ad affrontare una sfida di grande fascino allo stadio “Renzo Barbera”. Questa sera, a partire dalle 20:30, i rosanero ospiteranno la Sampdoria nella partita valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Una gara molto attesa dai tifosi palermitani, con un sapore quasi da Serie A, in cui il club di viale del Fante vorrà confermare la sua forza davanti al pubblico di casa e rilanciare la sua corsa verso la vetta della classifica.

I rosanero di Pippo Inzaghi sembrano essersi avviati verso l’uscita dal momento di crisi. A Empoli, contro l’ex Alessio Dionisi, il Palermo si è imposto nel risultato (1-3) e anche nella prestazione, mettendo un segno importante per quanto riguarda la continuità. I siciliani, nelle ultime cinque gare del torneo cadetto, hanno ottenuto tre vittorie (le ultime due di fila), un pareggio e una sconfitta e al momento si attestano al quinto posto in classifica con 26 punti.

La Sampdoria arriva a Palermo in un momento complesso della stagione, condotta nelle zone basse della graduatoria. I blucerchiati, pur mostrando qualche segnale di reazione recente, faticano a viaggiare con continuità e restano tra le squadre più in difficoltà del campionato. Nelle precedenti cinque partite prima di oggi, i ragazzi di Angelo Gregucci hanno totalizzato due vittorie e tre sconfitte. I liguri arrivano al match al “Barbera” dal penultimo posto in graduatoria con 13 lunghezze.

Palermo-Sampdoria: le probabili formazioni

Mister Inzaghi (ancora alle prese con la raucedine) dovrebbe confermare tutte le scelte di formazione nel suo 3-4-2-1 rispetto alla gara precedente. Joronen tra i pali e in difesa Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Segre e Ranocchia in mezzo al campo con Pierozzi e Augello sugli esterni. Le Douaron e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Anche il tecnico Gregucci sceglie il 3-4-2-1 per i blucerchiati. In porta va Ghidotti, con Venuti, Hadzikadunic e Vulikic nei tre dietro. Depaoli e Ioannou agiranno sulle corsie laterali, mentre Conti e l’ex rosa Henderson dovrebbero essere i due mediani. Coda terminale offensivo accompagnato da Pafundi e Cherubini.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Ceccaroni, Bani, Bereszynski; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Cherubini, Pafundi; Coda.