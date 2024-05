Palermo-Sampdoria 1-0: inizia il secondo tempo al “Barbera” – LIVE

Segui la diretta del match tra i rosanero e i blucerchiati

PALERMO – In uno stadio “Renzo Barbera” praticamente tutto esaurito, Palermo e Sampdoria si giocano il passaggio in semifinale dei playoff di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

Ore 21.36 – Batte il Palermo, inizia la ripresa al “Barbera”

45′ + 2′ – Termina il primo tempo al “Barbera”. I rosanero si portano in vantaggio quasi allo scadere con il gol di Diakité e tutto il “Barbera” è scoppiato in un urlo di gioia e liberatorio. La Samp per alcuni minuti ha provato a far male ai padroni di casa che, però, si sono difesi bene

45′ + 1′ – Depaoli ammonito

45′ – Assegnati due minuti di recupero

43′ – GOL DEL PALERMO! Sugli sviluppi di un corner Brunori va al cross, la sfera arriva sui piedi di Diakité che non ci pensa due volte e calcia in porta. Stankovic è battuto e i rosanero sono in vantaggio! Il numero 23 dei siciliani è al secondo gol consecutivo

34′ – Anche Soleri sfiora il gol del vantaggio. In contropiede Brunori si allarga e crossa in area dove il colpo di testa del numero 27 del Palermo viene respinto da Stankovic

32′ – I ritmi si abbassano leggermente dopo una partenza sprint, il Palermo quando difende sta stretto nella propria metà campo

26′ – Ancora un tentativo del Palermo con Insigne che prova la conclusione da fuori area, palla alta

20′ – Niente da fare per il numero 32 dei rosanero, al suo posto entra Marconi

18′ – Dopo alcuni minuti di stop Ceccaroni sembrava non farcela, poi rientra in campo e prova proseguire il match

15′ – Il gioco si ferma, Ceccaroni dopo uno scontro rimane a terra e serve l’intervento dei medici

8′ – Il Palermo ad un passo dal vantaggio! Brunori dalla sinistra supera un avversario, trova in mezzo Soleri che si gira e serve Insigne dall’altra parte. Il numero 11 dei rosa, tutto solo, calcia ma non centra la porta

1′ – Subita un’occasione in favore dei rosanero con Soleri e Insigne che provano l’acrobazia in area sfiorando il palo

Ore 20.33 – Primo pallone affidato ai blucerchiati, inizia il match allo stadio “Renzo Barbera”

Ore 20.31 – Soliti saluti di rito tra le due squadre e gli arbitri

Ore 20.29 – Palermo e Sampdoria entrano sul terreno di gioco, il “Barbera” è tutto esaurito

Ore 20.15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, si comincia alle 20.30

Ore 20.00 – Il “Barbera” si riempie e gli spalti si colorano di rosanero

Ore 19.45 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita

Il tabellino

PALERMO: Desplanches, Graves, Lund, Lucioni, Segre, Brunori (Cap.), Insigne, Ranocchia, Diakité, Soleri, Ceccaroni (dal 20′ Marconi). A disposizione: Pigliacelli, Gomes, Stulac, Mancuso, Di Mariano, Marconi, Di Francesco, Vasic, Buttaro, Aurelio, Henderson, Traorè. Allenatore: Mignani.



SAMPDORIA: Stankovic, Piccini, Esposito, Ricci, De Luca, Borini, Giordano, Depaoli (Cap.), Yepes, Gonzalez, Ghilardi. A disposizione: Ravaglia, Barreca, Vieira, Askildsen, Verre, Conti, Kasami, Alvarez, Ferrari, Stojanovic, Leoni, Benedetti. Allenatore: Pirlo.



ARBITRO: Colombo (Como). AA1: Lo Cicero (Brescia). AA2: Mondin (Treviso). IV UFFICIALE: Collu (Cagliari). VAR: Mariani (Aprilia). AVAR: Meraviglia (Pistoia).



MARCATORI: 43′ Diakité (P).



NOTE: Ammoniti: Depaoli (S).