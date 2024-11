Palermo, sequestrato campo sportivo abusivo in via Messina Marine

I sigilli sono stati posti a un'area demaniale di 12mila 300 metri quadrati

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale e dai militari della capitaneria di Porto hanno sequestrato il campo sportivo Solarium che si trova in via Messina Marine a Palermo.

I sigilli sono stati posti a un’area demaniale di 12mila 300 metri quadrati alle spalle dell’Ecomuseo memoria viva. Oltre al campo di calcio nell’area ci sono dei manufatti abusivi.

Le indagini della polizia municipale hanno accertato che per il terreno con un campo di calcio in terra battuta non c’era alcuna concessione.