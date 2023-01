Palermo, Simon Graves: “Voglio seguire le orme di Kjaer”

Le dichiarazioni del difensore danese arrivato in questa sessione di calciomercato invernale

PALERMO – A poche ore dalla fine del calciomercato il Palermo presenta l’ultimo innesto portato in rosanero dal duo Rinaudo-Bigon. Allo stadio “Renzo Barbera” è il giorno di Simon Graves Jensen, roccioso difensore centrale danese prelevato a titolo definitivo dal Randers:

“So che Simon Kjaer è stato qui, ero molto giovane e ha fatto cose straordinarie. E’ un giocatore che ammiro, uno dei più importanti della storia del nostro paese. Gioco nella stessa posizione quindi chiaramente è il giocatore sul quale mi ispiro di più”.

“E’ un grande onore per me essere qui – continua Graves – sono stato seguito per tanto tempo ed è un privilegio essere stato scelto da questo club. Ringrazio la società, sono molto felice e spero di ricambiare la fiducia che mi è stata data con un contratto così lungo”.

CARATTERISTICHE E LA SFIDA ROSANERO

Nel corso della conferenza il difensore danese ha spiegato meglio il suo ruolo e le sue caratteristiche principali in campo: “Sono bravo a difendere ma anche con la palla tra i piedi, sia nel passaggio corto che in quello lungo. Ovviamente mi piace molto difendere, spero di poter migliorare su questo fondamentale qui in Italia”.

“Per tutta la vita ho saputo che il Palermo è sempre stato un grande club qui in Italia – prosegue Graves – i colori rosanero sono iconici a livello mondiale. So che è andato in bancarotta qualche anno fa ma nonostante tutto resta un grande club, per me è una grande occasione”.

LA TRATTATIVA E LA SERIE B

Una trattativa nata un po’ a sorpresa quella che ha portato all’approdo di Graves a Palermo, ma frutto di un interesse maturato da tempo: “Quando ho scoperto che il Palermo mi seguiva è stato un sogno, era lo step che aspettavo per la mia carriera. All’inizio era solo un interesse ma poi è diventato concreto e sono felice di questo. Quando ero giovane ho giocato centrocampista ma a 18-19 anni ho cambiato posizione in difensore. Aver giocato in mezzo mi ha reso capace di giocare anche con la palla tra i piedi”.

“Per me è una sfida essere qui – continua il difensore danese – la Serie B è un campionato difficile e bisogna essere pronti in ogni partita. Voglio contribuire con quello che so fare, giocare tante partite e voglio capire cosa vuol dire giocare in Italia dando il meglio sia per la squadra che per il City Group”.

NAZIONALE E MODELLO DI RIFERIMENTO

Simon Graves a Palermo anche per raggiungere il sogno Nazionale e staccarsi, con il tempo, dal paragone con Kjaer. “Il mio sogno è giocare con la Nazionale della Danimarca, voglio provare a seguire le orme di Kjaer. Avere questo paragone per me è un orgoglio ma con il tempo voglio farmi un mio nome e mettere da parte i confronti”.

Non solo Kjaer come modello di riferimento ma anche un ex difensore che ha fatto la storia del Barcellona e della nazionale spagnola: “Devo adattarmi al paese e alla cultura italiana, so che è difficile perché è molto differente dalla mia anche come stile di gioco. Se devo scegliere un giocatore a cui mi ispiro penso a Pujol, aveva una leadership fenomenale e un grande atteggiamento in campo. E’ il giocatore che più ammiro nel mio ruolo”.