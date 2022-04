Palermo, slitta a maggio la pedonalizzazione di Mondello

Serve più tempo per il posizionamento della segnaletica

PALERMO – Slitta la pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Il Comune ha diffuso una nota in cui avvisa la cittadinanza che “per ragioni organizzative e legate alla tempistica di posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale, l’avvio della fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello partirà dal 2 maggio e non dal 15 aprile, come precedentemente comunicato”.