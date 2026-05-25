La folle notte in via Quintino Sella

PALERMO – È viva per miracolo. Il referto dell’ospedale Villa Sofia fa emergere la drammaticità degli eventi della notte in via Quintino Sella a Palermo.

Una ragazza di 22 anni, A.B., è stata ferita con un colpo di pistola alla testa. Il proiettile si è fermato nella parte destra del cranio, provocandole una frattura. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Qualche centimetro più in là e sarebbe stato necessario aggiornare la cronaca dei giovani morti davanti ai locali della città. Per fortuna è andata diversamente.

Spari in via Quintino Sella, cosa è successo

I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi e del Nucleo investigativo stanno ricostruendo la vicenda. Una manciata di minuti prima delle tre è arrivata una chiamata al 112. Erano stati esplosi diversi colpi di pistola.

Non è ancora chiaro se la ragazza sia stata colpita mentre si trovava all’interno di una macchina oppure per strada. Il mezzo ha il lunotto della parte destra in frantumi. È molto probabile che il vetro abbia attutito il colpo che ha raggiunto la ragazza in via Quintino Sella. La macchina è di proprietà di un piccolo pregiudicato per lesioni.

La ventiduenne è stata operata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia Cervello per estrarre il proiettile, già consegnato alle forze dell’ordine per le analisi degli esperti.