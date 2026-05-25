Colpi esplosi al culmine di una rissa

PALERMO – Notte di caos e paura in via Quintino Sella, a Palermo. Una ragazza è finita in ospedale, ferita di striscio alla testa da un colpo di pistola.

Qualcuno racconta di avere sentito esplodere cinque, sei colpi, al culmine di una lite vicino al gazebo di un ristorante quasi all’incrocio con via Isidoro La Lumia.

C’è stato il fuggi fuggi. La gente impaurita è scappata su scooter e macchine. Quando sono arrivati i carabinieri il locale era già chiuso. Stamattina la strada è transennata oltre che dai militari anche dalla polizia municipale.

La ragazza è stata curata all’ospedale Villa Sofia. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno eseguendo i rilievi. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero avere filmato la scena. Non è ancora chiaro se la ragazza ferita si trovasse a bordo di un’auto bersaglio di chi ha fatto fuoco.

Via La Lumia, la mente va agli spari del 2023

Via Quintino Sella incrocia via Isidoro La Lumia. Inevitabile fare una correlazione con quanto accadde nel dicembre 2023.

Anche in quel caso tutto iniziò con una rissa. Ad un certo punto Marco Cucina, condannato in primo grado a sette anni e 4 mesi, sparò una raffica di colpi in aria. Da qui la decisione di istituire una zona rossa con più controlli da parte delle forze dell’ordine.

I residenti hanno continuato a protestare, spiegando che i controlli andavano estesi anche nelle strade limitrofe che non rientravano nella zona rossa. Via Quintino Sella è una di queste.