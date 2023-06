Palermo, lo stato del “Barbera” dopo i concerti di Vasco – VIDEO

Il consigliere comunale Ugo Forello mostra le condizioni dell'impianto sportivo

PALERMO – Nelle sere di giovedì 22 e venerdì 23 giugno lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo ha ospitato il concerto di Vasco Rossi. Un evento che ha visto nuovamente l’impianto sportivo del capoluogo siciliano ospitare un concerto dopo ben 25 anni. Al termine delle due serate che hanno potuto contare sulla partecipazione in totale di più di 70 mila persone, le condizioni dello stadio di viale del Fante non sono delle migliori.

A mostrarle è Ugo Forello, consigliere comunale del gruppo Oso, tramite un video pubblicato sul proprio profilo Facebook in cui viene raccontato il sopralluogo fatto nell’impianto sportivo. Dai bagni al manto erboso dove era presente il palco, passando per le scale che portano agli accessi nei vari settori. Una situazione poco confortante. “Siamo abituati a pensare di non avere diritti e che tutto sia un favore. Abituati a calpestare e lasciarci calpestare. I grandi eventi a Palermo sono un diritto. Il rispetto per Palermo e i suoi beni preziosi è un diritto”, scrive online Forello.