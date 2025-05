La clip con i gol della gara

Ennesimo passo indietro del Palermo di Alessio Dionisi. I rosanero, infatti, vengono sconfitti con il risultato finale di 1-2 tra le mura amiche del “Renzo Barbera” dal Sudtirol guidato da Fabrizio Castori. Il tecnico dei tirolesi oggi era in tribuna e non in panchina per la squalifica rimediata del turno precedente. In alto gli highlights della gara.