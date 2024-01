È accaduto in via Napoli

PALERMO – Tentato furto con spaccata nel negozio Katena Toys in via Napoli, a Palermo. La scorsa notte hanno tentato di introdursi nel negozio di giocattoli mandando in frantumi una delle vetrina. Non ce l’hanno fatta e sono fuggiti senza bottino. Gli investigatori stanno cercando eventuali immagini di telecamere di video sorveglianza per risalire agli autori. Potrebbe essere stati immortalati durante la fuga in direzione di via Maqueda o via Roma.