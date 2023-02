Palermo, test con la formazione Primavera per i rosanero

Due gruppi di lavoro per la squadra guidata da Eugenio Corini

PALERMO – Allenamento pomeridiano nella giornata di martedì 7 febbraio per il Palermo allenato da Eugenio Corini.

I rosanero hanno lavorato in due gruppi: il primo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico e combinazioni tecniche; il secondo ha effettuato un lavoro di attivazione e mobilità e ha disputato un test con la formazione Primavera.

A una settimana dalla fine del calciomercato invernale, in casa Palermo intanto proseguono le conferenze stampa di presentazione dei nuovi innesti. Allo stadio “Renzo Barbera”, in mattinata, è stata la volta di Giuseppe Aurelio, giovane esterno sinistro arrivato in rosa dal Pontedera.