Palermo, torna il Carnevale in Seconda e Terza circoscrizione: le manifestazioni

Sabato 1 marzo a Romagnolo

PALERMO – Il Carnevale torna ad animare la Seconda e la Terza circoscrizione del comune di Palermo. Giovedì 27 febbraio sarà la volta del plesso elementare Bixio a Ciaculli, mentre sabato 1 marzo a Romagnolo.

Carri, musica, animazione, bolle e coriandoli, oltre a uno spettacolo di magia, per rendere indimenticabile le giornate dedicate ai bambini ma aperte a tutti. Sabato alle 15 nella villetta di via Bazzano un trenino girerà per le vie del quartiere toccando alcuni punti come la casa-museo di don Pino Puglisi, la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi e i numerosi murales dello Sperone.

In programma anche premi alle maschere più belle. “L’iniziativa è promossa dall’associazione Nuova Vitalis Onlus che ormai da anni si impegna per portare avanti il carnevale nelle periferie di Palermo – spiega la consigliera comunale Teresa Leto -. Siamo felici di sostenere manifestazioni di questa importanza per tutti i bambini e le famiglie creando momenti di grande partecipazione e legame sociale insieme ai rappresentanti delle circoscrizioni Giuseppe Marcianò, Francesco Siragusa, Giovanni Colletti e il Presidente del Comitato Monte Grifone Francesco Pilo. Ringrazio per la collaborazione le meravigliose realtà presenti nei territori: l’associazione Oratorio Don Orione Cerchi nell’Acqua, la Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Villagrazia, la Pro Loco Romagnolo Aps, l’associazione Sorriso e il panificio di via Sampolo”.