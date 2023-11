Dal Comune di Palermo arrivano i fondi per rifare i tornelli del “Barbera”

Scanner obsoleti allo stadio

PALERMO – Tornelli vecchi e obsoleti. Così il Comune di Palermo, con una delibera, ha stanziato dei fondi per il rifacimento degli scanner necessari per l’ingresso allo stadio “Renzo Barbera”. Tornelli di accesso che risalgono alla stagione 2005/2006 e che hanno causato diversi disagi a quasi vent’anni dalla loro installazione.

“L’adeguamento ed il ripristino della piena efficienza dei tornelli è stato più volte sollecitato dalla Questura di Palermo per fruire di ulteriori strumenti utili per il contrasto ai fenomeni di violenza negli stadi in quanto possono evitare code e inevitabili pressioni agli accessi”, si legge nella delibera.

Prevista una spesa di 167.933 euro, che verrà prelevata dal Fondo di riserva. I lavori prevedono la sostituzione di 23 tornelli con nuovi dispositivi che sposeranno maggiormente la tecnologia e saranno dotati di fotocamere digitali (webcam) con riconoscimento facciale.

“Lavori entro i primi di dicembre”

“Sono opere che non rientrano nell’ordinaria manutenzione a carico della società Palermo Calcio”, dice l’assessore al Patrimonio Andrea Mineo. I soldi stanziati dall’Amministrazione, prelevati dal fondo di riserva su indicazione del vicesindaco con delega al Bilancio Carolina Varchi, serviranno per il rinnovo tecnologico.

Si tratta di fornire i tornelli d’ingresso di nuovi lettori ottici in grado di leggere i codici (Qr) dei ticket direttamente dagli smartphone (così come avviene negli aeroporti). “Il rinnovo tecnologico è frutto anche delle interlocuzioni con Questura, Viminale e Federazione Calcio – aggiunge Mineo – e allinea il nostro impianto, anche in termini di sicurezza, ai principali stadi italiani di Serie A e B. L’installazione verrà effettuata entro i primi di dicembre da una ditta altamente specializzata“.