Palermo, tre auto in fiamme alla Noce: paura anche per le palazzine

Sul posto anche la Polizia

Tre auto in fiamme nel quartiere della Noce a Palermo.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina all’incrocio tra via Cristoforo Scobar e via Adolfo Holm per domare un incendio che ha coinvolto i tre mezzi parcheggiati. Due sono andati distrutti mentre il terzo è rimasto pesantemente danneggiato.

Paura anche tra i residenti visto che le tre macchine erano parcheggiate in uno slargo, davanti ad alcuni edifici di via Vito Sorba.

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre del 115 eseguiranno un accurato sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.

Sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine