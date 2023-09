Palermo, trovato con un fucile, una pistola e proiettili in un box

L'operazione dei poliziotti del commissariato Libertà

PALERMO – La polizia ha arretato un palermitano, già ai domiciliari con braccialetto elettronico, per detenzione illegale di armi e munizioni. L’arresto è stato effettuato dagli agenti del Commissariato “Libertà” con la Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il controllo è scattato in un magazzino attiguo all’abitazione dell’indagato e nella sua piena disponibilità in cui sono stati trovati, un fucile, un revolver e 219 proiettili di diverso calibro. Trovato anche un grosso quantitativo di riso utilizzato dall’uomo per assorbire l’umidità dell’ambiente e garantire la conservazione di armi e munizioni. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.