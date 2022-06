Palermo, tutti i 1200 candidati alle circoscrizioni PDF

I nomi dei candidati alle presidenze e tutti i manifesti elettorali per ciascuna porzione di territorio cittadino

PALERMO – Entra nel vivo la corsa al voto e gli uffici di Palazzo delle aquile condividono per intero le liste dei candidati alla presidenza e agli 8 consigli delle otto circoscrizione della citta di Palermo, una corsa che in questo caso vede misurarsi 1200 persone a fronte dei a fronte degli 80 posti disponibili.

Da circoscrizione a circoscrizione simboli e liste sono variabili. Nella quinta, ad esempio, si arriva a registrare la presentazione di 20 liste mentre nella settima sono 15 le liste in competizione. Al netto degli elenchi che prendono il nome dal candidato alla presidenza della circoscrizionale i simboli elettorali ricalcano quelli dei grandi partiti siciliani e delle liste che appoggiano i candidati sindaci. In questa geometria variabile, di interesse è la presenza in alcune circoscrizioni degli ex pentastellati di Attiva Sicilia a sostegno di Lagalla.

Rinviando alla consultazione del documento per conoscere tutti i nomi dei candidati per ognuna delle liste, di assoluto interesse sono i nomi in gara per le presidenza in ognuna delle porzioni di città.

La prima circoscrizione, quella che include i quartieri Tribunali, Castellammare, Palazzo Reale e Monte di Pietà, vede candidati alla presidenza quattro persone: Massimo Castiglia espressione delle 5 liste dei progressisti, Giovanni Bronte appoggiato dalle nove liste del centrodestra, Alida Faraone che punta sull’appoggio di due liste afferenti alla candidatura di Fabrizio Ferrandelli e Marco Cunsolo espressione della lista Ciro Lomonte sindaco.

La seconda circoscrizione ingloba i quartieri Oreto, Oreto-Stazione (parte), Brancaccio-Ciaculli e Settecannoli. Qui a sfida per la presidenza è a cinque e vede rivaleggiare: Pasquale Tusa (centrosinistra), Cosimo Galioto (liste Ferrandelli), Giuseppe Federico (centrodestra), Francesco Arrigo (Donato sindaco) e Daniele Augello (Lomonte sindaco).

In terza circoscrizione i quartieri sono Oreto-Stazione (parte), Villagrazia e Falsomiele. I candidati alla presidenza sono: Gioacchino Vitale per le 10 liste del centrodestra, Clara Buttacavoli per le tre liste afferenti a Fabrizio Ferrandelli, Rosario Supporta per le quattro liste del centro sinistra, Santo Pace per la lista Donato sindaco e Dario Scalisi per la lista Lomonte.

In quarta circoscrizione troviamo i quartieri Cuba, S. Rosalia, Altarello, Mezzomonreale e Boccadifalco. Le candidature qui sono cinque: Giuseppe Vincenti (centrodestra), Antonino Tuzzolino (Ferrandelli), Nella Maniaci (centrosinistra), Cristian Reina (Lomonte) e Tullio Casamassima (Donato).

La quinta circoscrizione è formata dai quartieri Borgo Nuovo, Uditore Passo di Rigano, Noce e Zisa. Qui a correre per la presidenza della circoscrizione troviamo il lomontiano Mariano Arusa, Andrea Aiello per la destra, Salvatore Altadonna per il campo che appoggia Miceli, la donatiana Francesca Coco e e il ferrandelliano Giancarlo Ferrara.

Anche nella sesta circoscrizione, formata dai quartieri Cruillas, San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.), Resuttana e San Lorenzo, la sfida è a cinque. Si confrontano Roberto Li Muli appoggiato da sei liste del centrosinistra, Giuseppe Valenti che conta sull’appoggio di dieci liste di forze che sostengono pure Roberto Lagalla, Alessandro Azzimati sostenuto da quattro liste collegate alla candidatura di Ferrandelli, Petronella Axante appoggiata dalla lista collegata a Ciro Lomonte e Marta Marchese espressione della lista Donato sindaco.

Le settima circoscrizione include i quartieri dell’Arenella, Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello e Mondello. Anche qui i candidati sono cinque: Giuseppe Fiore (centrodestra), Giovanni Galioto (centrosinistra), Vincenzo Favata (Ferrandelli), Alfonso Lo Cascio (Donato) e Giorgio Badalamenti (Lomonte).

Infine l’ottava porzione di territorio che include i quartieri Politeama, Libertà, Montepellegrino, Malaspina-Palagonia. Anche qui si configura una corsa a cinque con Alfredo Siino appoggiato dalle forze che candidano Lagalla e Marcello Longo appoggiato invece dalle forse che sostengono Miceli. Completano la lista Lorenzo Romano (liste collegate a Ferrandelli), Alessio Costanza (lista collegata a Lomonte) e Silvia Cimino (lista collegata a Donato)