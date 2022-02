Palermo, una veglia per l’Ucraina davanti al teatro Massimo

A lanciare l'iniziativa l'associazione Festival delle letterature migranti

PALERMO – “Facciamo appello ai liberi per la libertà, alle persone e alle associazioni che oggi sono solidali col popolo ucraino, con le donne e gli uomini minacciati dalla guerra e dalla follia totalitaria. Vediamoci questa sera alle 19 in piazza Verdi, dinanzi al Teatro Massimo, per una ‘Veglia per l’Ucraina’. I venti di guerra devono indurci a manifestare, ad esser presenti, a ricordare cosa accadde nel 1939 in Europa. Pace subito”. A lanciare l’iniziativa via social è l’associazione “Festival delle letterature migranti per la casa delle letterature”. All’appello hanno già aderito la Cgil e l’Arci.