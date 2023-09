Tre rosanero diventano studenti dell’Università di Palermo – VIDEO

Il rettore ha accolto gli atleti a Palazzo Steri

PALERMO – Tre rosanero vogliono laurearsi. I difensori del Palermo Giuseppe Aurelio e Ivan Marconi e l’attaccante Edoardo Soleri diventano studenti dell’Università di Palermo. Grazie alla partnership tra il club rosanero e l’ateneo palermitano, infatti, ai giocatori è stata data la possibilità di iscriversi ai corsi universitari conciliando gli impegni sportivi con quelli accademici.

Aurelio e Marconi hanno scelto il corso di Scienze delle Attività Motorie e Sportive, mentre Soleri si è iscritto a Scienze della Comunicazione. Pur non potendo seguire gran parte delle lezioni, gli atleti saranno messi nelle condizioni di recuperare i materiali didattici e preparare gli esami. A dare il via all’iter d’iscrizione è stato il rettore Massimo Midiri in persona, che ha accolto i giocatori a Palazzo Steri, nella sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo, e fatto un in bocca al lupo per l’inizio di questo nuovo percorso.

In alto la clip che la società rosanero ha condiviso sul proprio canale YouTube in cui viene mostrato il momento dell’iscrizione dei tre calciatori del Palermo che hanno preso la decisione di iscriversi all’università.