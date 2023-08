Palermo, dietrofront per Valencia: Soleri verso la permanenza

Cambiano le manovre di mercato in casa rosanero

1' DI LETTURA

Diego Valencia non sarà più un giocatore del Palermo. L’annuncio ufficiale era atteso in giornata, ma la dirigenza rosanero ha deciso di non portare a compimento il trasferimento dell’attaccante cileno. A riportarlo è “SalernitanaNews.it”, che basa la mancata cessione in prestito a un non superamento delle visite mediche. Il club di viale del Fante avrebbe risposto a questa ipotesi con un “no comment” e da Salerno l’idea è che il calciatore non abbia alcun problema fisico.

Contestualmente, la società del City Football Group avrebbe rivalutato la posizione di Edoardo Soleri. L’attaccante, che sembrava essere in uscita corteggiato soprattutto dal Brescia, potrebbe andare verso una permanenza nel capoluogo siciliano. Le Rondinelle erano molto interessate al centravanti scuola Roma, ma l’offerta messa sul piatto non ha mai soddisfatto la richiesta da parte dei siciliani (che valutano il calciatore un milione di euro circa). Soleri dunque potrebbe rimanere a Palermo, mentre è alta la probabilità che Damiani e Broh lascino il club di viale del Fante.