Palermo-Venezia, Inzaghi: “Abbiamo affrontato una super squadra”

L'allenatore: "Il Venezia farà come il Sassuolo lo scorso anno"

Pippo Inzaghi commenta Palermo-Venezia terminata 0-0 e giocata al “Barbera” davanti a quasi 32 mila spettatori. Il tecnico dei rosanero, in conferenza stampa post partita, ha detto la sua sul secondo pareggio di fila dei siciliani in seguito a quello di Cesena di sabato scorso.

“Oggi abbiamo visto cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A. Per me abbiamo fatto una grandissima gara, il Venezia farà come il Sassuolo lo scarso anno. L’occasione più clamorosa l’abbiamo avuta noi con Segre – spiega l’allenatore -. Il primo trio l’abbiamo preso dopo il 70’. La squadra ha saputo soffrire, penso sia un grandissimo passo avanti per diventare squadra. Diamo continuità ai risultati sapendo che abbiamo affrontato una super squadra e siamo stati all’altezza”.

“Con due cambi tra primo e secondo tempo non ho potuto fare tutti i cambi che volevo, ma in generale sono molto contento – ha aggiunto il tecnico -. Se eravamo stanchi e poco lucidi? Non c’era stanchezza, è la terza partita in sei giorni e contro una squadra che ha un motore di Serie A. Loro sono una squadra forte e siamo stati all’altezza, con i cambi che avevo in mente avrei fatto altro. Nella ripresa il Venezia è venuto fuori, ma abbiamo ribattuto colpo sui colpo”, ha concluso Inzaghi.