Palermo-Venezia, Inzaghi ridisegna il suo 3-4-2-1: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Pochi giorni per riprendere fiato e si torna subito in campo. La compagine rosanero guidata da Pippo Inzaghi riprende il suo cammino in Serie B dalla sfida contro il Venezia allo stadio “Renzo Barbera”. I lagunari arrivano nel capoluogo siciliano per il big match del campionato cadetto valido per la sesta giornata e in programma alle ore 20.30. L’obiettivo del club di viale del Fante è continuare a ottenere punti e risultati utili anche nelle sfide più complicate sulla carta.

Il Palermo, infatti, è reduce dall’incontro di sabato scorso contro il Cesena terminato con il risultato di 1-1. Fino a questo momento, i rosanero hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi in Serie B, totalizzando 11 punti che valgono il secondo posto in classifica insieme a Frosinone e Cesena. Attualmente il Modena guida la graduatoria con 13 lunghezze.

Il Venezia, allenato da Giovanni Stroppa e retrocesso la scorsa stagione dalla Serie A, giunge a Palermo dopo la vittoria per 2-0 contro lo Spezia. Gli arancioneroverdi hanno totalizzato, alla quinta giornata del campionato di Serie B, 8 punti (gli stessi del Sudtirol), frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I lagunari vogliono risalire la classifica dal settimo posto per lottare per le posizioni di vertice del campionato.

Palermo-Venezia: le probabili formazioni

Mister Inzaghi ridisegna il suo 3-4-2-1 tra assenze a acciacchi di alcuni calciatori. Augello, per una distorsione, potrebbe lasciare spazio a Gyasi sulla corsia mancina in mediana, mentre a destra andrà Pierozzi. Gomes, uscito dal campo di Cesena con crampi, dovrebbe far spazio a Blin. In avanti dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto Brunori.

Stroppa, invece, che opta per il 3-5-2, deve fare a meno di Duncan, squalificato per tre turni dopo l’espulsione rimediata contro lo Spezia. In mediana, dunque, dovrebbero partire dal primo minuto Doumbia, Perez e Busio. In avanti, coppia d’attacco formata da Yeboah e Adorante.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Gyasi; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Sverko; Bjarkason, Doumbia, Perez, Busio, Haps; Yeboah, Adorante.