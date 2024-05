Palermo-Venezia, ancora il pienone al “Barbera”: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

PALERMO – Si torna subito in campo per Palermo-Venezia. Dopo la vittoria per 2-0 ai danni della Samp di venerdì sera, il Palermo ha passato il turno preliminare dei playoff di Serie B raggiungendo così le semifinali. Brunori e compagni sono di scena nuovamente allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare il club veneto, con il calcio d’inizio in programma alle 20.30. La gara di ritorno, invece, è prevista venerdì 24 maggio, al “Penzo”, allo stesso orario.

Il successo entusiasmante dei rosanero nel match contro i blucerchiati ha dato un’importante scossa alla squadra allenata da Mignani. I quasi 33 mila presenti nell’impianto sportivo di viale del Fante hanno trascinato il Palermo in una partita praticamente perfetta, terminata in una vera e propria festa con il pubblico di casa. Una vittoria che porta la firma di Salim Diakité, esterno destro che ha deciso il passaggio del turno con una doppietta.

Nel capoluogo siciliano arriva il Venezia, che si è classificato terzo al termine della regular season. Proprio per questo motivo, i lagunari iniziano gli spareggi promozione direttamente dalle semifinali, con il vantaggio di avere a disposizione due risultati utili su tre e la gara di ritorno in casa. Niente tempi supplementari e niente rigori, in caso di doppio pareggio passa la squadra meglio posizionata in graduatoria (il Venezia, appunto).

I rosanero, nella gara d’andata della stagione regolare, si sono imposti 3-1 al “Penzo” con la tripletta di capitan Brunori. I lagunari, al ritorno, hanno vinto 3-0 al “Barbera” evidenziando il periodo di crisi nera dei siciliani a marzo scorso. I biglietti acquistati per Palermo-Venezia di questa sera sono già oltre 32 mila: gli spettatori per Palermo-Sampdoria erano 32.730.

Palermo-Venezia, le probabili formazioni

Mister Mignani potrebbe optare ancora per il 3-4-2-1, dopo l’ottima uscita contro la Samp. Rientra Nedelcearu dalla squalifica, che prende il posto di un acciaccato Ceccaroni (non convocato). Conferme in mediana tra i rosa, mentre Di Francesco prenderà il posto di Insigne accanto a Brunori, alle spalle di Soleri.

Il tecnico del Venezia Vanoli, invece, dovrebbe mantenere il suo 3-5-2. Al rientro in campo dopo dieci giorni di stop (ultima gara, contro lo Spezia, giocata il 10 maggio), il tecnico dei veneti andrebbe a confermare il suo undici ideale. In cabina di regia Tessmann, coppia d’attacco con Gytkjaer e Pohjanpalo (quest’ultimo capocannoniere del campionato cadetto).

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Nedelcearu; Diakité, Ranocchia, Segre, Lund; Di Francesco, Brunori; Soleri.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo.