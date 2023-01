Palermo, via libera del consiglio all’Accordo con lo Stato

Il voto a Sala delle Lapidi

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi, 20 gennaio, la bozza dell’Accordo con lo Stato presentata ieri, a Sala delle Lapidi, dal sindaco Roberto Lagalla. Consentirà al Comune di accedere al contributo di 180 milioni in vent’anni assegnato da Roma al capoluogo siciliano. L’atto ha incassato i 17 sì dei presenti della maggioranza. Le opposizioni, scontente del risultato, si sono invece in gran parte astenute. Hanno votato “contro” i due consiglieri 5 stelle, Concetta Amella e Antonino Randazzo. Alla minoranza, preoccupata dell’aumento dell’Irpef, la cifra pattuita con lo Stato non è sembrata affatto sufficiente.